Edmilson Junior inscrit un triplé en Ligue des Champions d'Asie, Alderweireld titulaire

Al Duhail est premier ex-aequo de son groupe de Ligue des Champions d'Asie après sa victoire 3-2 sur le club d'Ouzbékistan du Pakhtakor Tachkent.

L'ancien joueur du Standard et de Saint-Trond Edmilson Junior a inscrit les trois buts de son équipe, aux 66e, 71e et 84e minutes. Il est actuellement à 4 buts en 3 matchs disputés en C1.

Titulaire pour la troisième fois consécutive dans la compétition, le défenseur Toby Alderweireld (33 ans) a une nouvelle fois été laissé sur le terrain pendant les 90 minutes par son coach Hernán Crespo.

