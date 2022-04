Un club belge vainqueur en Conference League ? Même là, ce sera difficile

Le dernier carré de Conference League est connu et il a fière allure. Pour ceux qui pensaient que cette "petite soeur" de l'Europa League serait accessible aux clubs belges, l'optimisme n'est plus forcément de mise.

Le dernier trophée européen remporté par un club belge date déjà de 1988 : il y a 34 ans, le KV Malines remportait la Coupe d'Europe des Vainqueurs de Coupe, puis la Supercoupe d'Europe la même année. Depuis, le football a changé de visage, et c'est ironiquement en partie à notre pays qu'on le doit : en 1995, l'Arrêt Bosman a redistribué les cartes, polarisé le football européen et progressivement, les "petites" nations ont cessé de rêver aux exploits en compétitions continentales.

L'Europa League a toujours été vue comme l'antichambre de l'élite européenne, une occasion pour les équipes du subtop de briller, mais dans les faits, le palmarès raconte une histoire différente : le FC Séville, club le plus titré de la compétition, compte 6 titres ; l'Inter Milan, la Juventus, Liverpool et l'Atlético Madrid se partagent la seconde place avec 3 trophées chacun. Chelsea, Manchester United ont également remporté l'Europa League et depuis les années 2010, les surprises se font rares. Jamais un club belge n'a même paru proche d'être capable de remporter la "C3", comme on l'appelle.

Une Conference League pas tellement au rabais

Quand l'UEFA a annoncé que durant cette saison 2021-2022 verrait le jour une troisième compétition européenne, certains ont imaginé que ce serait enfin l'occasion pour les "petits" de briller. Enfin, un champion d'Europe grec, ukrainien, tchèque, néerlandais... belge ? En poules, les équipes "folkloriques" se multipliaient, avec une belle variété de qualifiés pour le tour suivant : clubs suisse, ouzbek, israélien, autrichien, tchèque, norvégien, danois, serbe, belge. Un beau panel.

Mais c'était sans compter sur cette idée de l'UEFA : repêcher pour les matchs à élimination directe de Conference League 8 équipes ayant fini troisièmes en Europa League. Et si seules trois de ces équipes repêchées passera les barrages pour arriver en 8es, il en reste désormais deux en demi-finale (Leicester City et l'OM). L'AS Rome et Feyenoord complètent ces demis pour un dernier carré qui a au final aussi belle allure, si pas encore plus fière allure que celui de l'Europa League.

Le parcours de quelques équipes, telles que Bodo-Glimt, le PAOK Salonique et le Slavia Prague doivent inspirer nos clubs. La Gantoise aurait dû éliminer le PAOK, et aurait eu un coup à jouer en quarts. C'est une certitude, la Conference League permettra plus régulièrement des parcours enviables à nos clubs belges, et à terme, doit rapporter des points au classement UEFA. Mais de là à ramener un trophée en Belgique pour la première fois depuis 1988 ? Il faudra cravacher.