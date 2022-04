Davy Roef, le héros inattendu : "Désormais, il est au-dessus de Bolat"

Et dire que Davy Roef ne doit qu'à un concours de circonstances d'être le gardien de but titulaire de La Gantoise. Ce lundi, il a été le héros de son équipe... face à ses anciennes couleurs.

Sans la saga entourant Sinan Bolat et ses velléités de transfert, Davy Roef n'aurait pas intégré le onze de La Gantoise. Ce n'est pas un secret et même Hein Vanhaezebrouck en a ouvertement parlé en conférence de presse : "Je ne vais pas casser Bolat aujourd'hui. Il nous a bien aidés, puis quelque chose s'est passé et une décision a dû être prise. Si votre gardien ne veut pas jouer, il faut mettre le second gardien. Et si celui-ci preste bien, ce n'est pas mon genre de le retirer par après".

Résultat : Roef a saisi sa chance à deux mains. "Je savais que Davy avait toutes les qualités pour être titulaire, chez nous aussi. Petit-à-petit, il est en train de prouver qu'il n'est pas seulement au niveau de Bolat mais même au-dessus. Il n'a fait que peu d'erreurs et nous a souvent sauvés", estime Vanhaezebrouck.

C'est un hasard si Roef est devenu titulaire

Il s'agit donc là d'un pur hasard, avec pour dénouement cette finale de Coupe lors de laquelle Roef sortira le tir décisif. "Oui, c'est un hasard. C'était le choix de Sinan. S'il avait décidé de jouer contre Bruges, Davy n'aurait pas intégré le onze. Et aujourd'hui, il s'est récompensé lui-même. Peut-être que sa carrière est désormais lancée pour de bon", conclut le coach des Buffalos.