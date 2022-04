Marquinhos n'est pas d'accord avec les supporters

Dans une ambiance assez triste en raison de la grève des supporters, le Paris Saint-Germain a pris la mesure de l'Olympique de Marseille (2-1) ce dimanche au Parc des Princes dans le Classique comptant pour la 32e journée de Ligue 1.

Marquinhos (27 ans, 26 matchs et 3 buts en L1 cette saison) a regretté l'attitude du public à l'issue de la rencontre. "On va retenir la victoire. C'était un match à gagner. Avec la manière, c'est mieux, mais le plus important, c'était de gagner. On n'était pas là pour bien jouer et perdre. On voulait gagner. On prend 3 points face à une équipe qui se bat pour le titre. On a montré qu'on n'a rien lâché", a d'abord confié le Brésilien sur Prime Video, avant d'en venir aux supporters.

"Je ne m'y attendais pas. Ce n'est pas le moment de faire ça. On comprend s'ils n'ont pas eu de réponse. Mais il fallait mettre la fierté et l'orgueil de côté. Moi, comme joueur, je ne suis pas d'accord".