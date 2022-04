Obbi Oulare : "Au mois de novembre, j'ai pensé à arrêter"

L'ancien joueur du Club de Bruges, de Watford, de Zulte-Waregem, de Willem II, de l'Antwerp, du Standard et de Barnsley a rejoint le RWDM l'hiver dernier. Il s'apprête à disputer les barrages pour la montée en D1A avec les Molenbeekois.

Obbi Oulare est passé par des moments difficiles ces dernières années et a même songé à raccrocher les crampons. Après trois montées au jeu avec le RWDM, le buteur veut désormais voir le positif. "Au mois de novembre, j'ai pensé à arrêter. J'étais dans une situation difficile à Barnsley, avec un entraîneur qui ne voulait pas de moi et un retard dans ma préparation à cause de problèmes de visas. J'ai failli dire 'stop'. Heureusement, mon agent est venu voir, il m'a remonté le moral; j'ai eu des conversations avec des amis jusque tard dans la nuit, je me suis remarié, ça a tout changé. Puis le RWDM est venu et je n'ai pas hésité le moindre instant", a expliqué le joueur âgé de 26 ans lors d'un entretien avec la RTBF avant d'évoquer la suite.

"Tout a été rapide pour moi, mon parcours a été différent que ce que tout le monde attendait. J’ai encore des belles années foot devant moi. Je suis au bon endroit, au bon moment. J’ai envie de répondre à tous ceux qui n'ont pas cru en moi en prestant sur le terrain. Au Standard, je n’ai pas parlé sur le moment parce que ça ne servait à rien. Je me sens capable d’aider l’équipe sur des bouts de matchs. Je viens d’arriver, ça fait deux mois que je suis là mais je pense vraiment qu’on peut le faire", a conclu Oulare.