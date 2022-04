Waasland-Beveren s'impose face à la lanterne rouge de JPL

Pour Waasland-Beveren et Beerschot, la saison est terminée.

En cette fin de saison, les formations de D1A et de D1B qui n'ont plus rien à jouer, gardent le rythme et préparent la saison prochaine avec des rencontres amicales.

La formation de D1B a manqué le barrage de promotion quand au Beerschot, il évoluera à l'échelon inférieur la saison prochaine. Les deux clubs se rencontreront donc la saison prochaine en D1B.

Waasland-Beveren évoluait avec six joueurs en test et le Beerschot deux. La révélation de la saison, Sebaoui, créait le premier danger du match mais son lob était détourné par Lathouwers. Vaca se mettait ensuite en évidence, sans plus de succès.

Okumu répondait pour les Waaslandiens mais Lejoly était bien placé. Alors qu'on se dirigeait vers un nul vierge, Belhadj offrait la victoire à Waasland suite à un auto-but.