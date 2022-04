🎥 Cristiano Ronaldo reçoit une superbe ovation à l'Emirates Stadium

United se déplaçait à Londres en tout début d'aprÚs-midi.

Arsenal a remporté le choc face à Manchester United, confirmant sa bonne forme après avoir battu Chelsea et enfonçant United un peu plus dans la crise.

Récemment touché par le décès de son nouveau-né, Cristiano Ronaldo faisait son retour à l'Emirates Stadium et a inscrit l'unique but des siens (34e), son 100e but en Premier League, qu'il a dédié à son fils disparu.

Avant cela, tout le stade s'était levé pour applaudir le Portugais à la 7e minute de jeu, comme l'avaient également fait les supporters de Liverpool il y a quelques jours.