Serie A : retour gagnant pour Dennis Praet, Venise et ses Belgicains foncent vers la Serie B

Il y avait deux rencontres à suivre en ouverture de la 34e journée de Serie A.

Torino - Spezia

Le Toro de Mergim Vojvoda (titulaire) et Dennis Praet (monté à l'heure de jeu) l'a emporté de justesse grâce à un doublé de Lukić (4e et 69e) avant que Manaj ne sauve l'honneur dans les arrêts de jeu. Torino retrouve la victoire après deux nuls consécutifs.

Venise - Atalanta

Venise a été étrillé par l'Atalanta des oeuvres de Pašalić (44e), Zapata (47e) et Muriel (63e) qui offraient une avance confortable à La Dea, avant que Črnigoj (80e) ne sauve tout de même l'honneur pour Venise. Lanterne rouge, le promu enregistre sa 8e défaite de suite, l'ancien Brugeois David Okereke et Thomas Henry (ex-OHL) semblent se diriger un peu plus vers la Serie B.