Michel Vlap heureux à Twente : "Je veux continuer sur cette voie"

Le FC Twente l'a emporté contre le Sparta Rotterdam vendredi dernier.

En pleine course pou la 3e place, Michel Vlap avait espéré que les rivaux de Twente gaspillent des points lors de la dernière journée.

Mais Feyenoord et l'AZ se sont finalement imposés de justesse dans leurs rencontres respectuves.

Feyenoord a remporté son match à domicile contre le FC Utrecht dans le temps additionnel, tandis que l'AZ a battu Heerenveen dans les derniers instants : "C'était une vraie déception. J'ai regardé les deux matchs donc j'étais un peu frustré devant ma télé", a déclaré l'Anderlechtois au micro d'ESPN.

En cette fin de saison, les choses vont un peu mieux à Enschede pour le joueur de 24 ans : "Je constate que j'ai de plus en plus de rythme et que ça va de mieux en mieux. Je veux continuer sur cette voie et m'assurer que je suis toujours important dans nos derniers matchs", ponctue le Néerlandais qui ne sait pas encore où se situe son avenir mais qui s'est dit "vraiment heureux d'être ici" à Twente.