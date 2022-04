Cristiano Ronaldo encore buteur, Manchester United partage face à Chelsea

16e but de la saison en Premier League pour Cristiano Ronaldo avec Manchester United, qui ne compte qu'une victoire en six rencontres.

Manchester United continue, mais n'y arrive pas, malgré les efforts de Cristiano Ronaldo. Les Mancuniens ont partagé l'enjeu au Théâtre des Rêves face à Chelsea, 1-1. Marcos Alonso a ouvert le score pour les Blues à l'heure de jeu. Cristiano Ronaldo a ensuite répondu au piston gauche de Chelsea deux minutes plus tard et inscrit son 17e but de la saison en championnat, le 23e toutes compétitions confondues. Chelsea est toujours troisième, avec 13 points de retard sur Liverpool et six points d'avance sur Arsenal. Manchester United est sixième, avec trois points de retard sur Tottenham et trois unités d'avance sur West-Ham.