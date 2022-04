Mohamed Dahmane avant le choc au RFC Liège : "Ils méritent d'évoluer en D1B !"

Ce samedi soir, l'Olympic se déplacera à Rocourt pour y affronter le RFC Liège lors de la dernière journée de la phase classique de Nationale 1. Un match décisif pour les deux équipes engagées dans la course du Tour final.

Choc au programme entre le RFC Liège et l'Olympic ce samedi. Le deuxième de Nationale 1 est dans l'obligation de s'imposer face au troisième pour s'assurer de finir dans le top 4 et ainsi disputer le Tour final. Pour les Dogues qui ne disposent pas de la licence, ce match ne sera que du bonus. "Nous allons disputer une très belle finale à Rocourt grâce à la victoire acquise sur le fil face aux Francs Borains le week-end dernier. Je suis vraiment content pour les joueurs car on peut dire que nos objectifs sont atteints. Nous voulions bien prester et viser plus haut, mais nous avons reçu un coup de massue sur la tête au mois de janvier quand nous avons appris que le club ne demanderait pas la licence pour évoluer en D1B. Nous pouvons recevoir des équipes de D1A à domicile en Coupe, mais évoluer en seconde division belge non... Pourtant sonné, le groupe n'a rien lâché et fait partie du top 4 à une journée de la fin. Je suis fier de mes troupes, ils ont la qualité pour évoluer à l'échelon supérieur", nous confie Mohamed Dahmane.

"Quoiqu'il arrive, la saison sera réussie de notre côté"

L'attaquant et directeur sportif du club carolo s'attend à une rencontre passionnante. "J'ai toujours vécu de beaux moments au FC Liège. On ne va pas se mentir, ce club n'a rien à faire en Nationale 1. Il y a des clubs en D1B qui jouent devant des assistances catastrophiques. Nous savons que c'est un match décisif et nous allons à Rocourt sans pression. Quoiqu'il arrive, la saison sera réussie de notre côté. Nous voulons vivre une superbe soirée et effectuer un très beau match : que le meilleur gagne ! Gaëtan Englebert, que je connais bien, nous attend de pied ferme. Un bonheur d'affronter ce club qui possède la plus belle équipe de la série. Le RFC Liège mérite d'évoluer en D1B. L'histoire, l'effectif et ce douzième homme exigeant qui harangue l'adversaire mais qui est toujours respectueux. Un plaisir d'aller jouer là-bas devant un tel public. Aucun cadeau de notre part ? Non, mais Liège n'en a pas besoin. J'attends que notre adversaire nous mette en difficulté. Cette expérience va encore faire grandir le groupe. Nous nous sommes fait allumer par les Francs Borains après notre victoire car nous avons gagné et que nous ne nous soutenons pas entre clubs wallons. Nous nous devons de respecter nos supporters qui paient leurs tickets pour venir nous voir, c'est impossible de se laisser aller", précise l'ancien joueur du Club de Bruges et de Genk.

"Si nous parvenions à nous qualifier pour le Tour final et que le FC Liège n'y est pas, nous essaierons de leur donner notre place"

"Au fond de moi-même, cela me ferait de la peine de ne pas voir Liège en Playoffs. Si nous parvenions à nous qualifier pour le Tour final et que le FC Liège n'y est pas, nous essayerons avec ma direction, si elle l'autorise, de leur laisser notre place ! Nous pourrions très bien nous désister. Tout est possible. En toute sincérité, cela m'embêterait beaucoup si les Liégeois ne terminaient pas dans le top 4", a expliqué le joueur âgé de 38 ans.

"Il y a beaucoup de choses qui se déroulent en coulisses et nous en saurons plus à la mi-mai"

Quid de l'avenir de l'Olympic Charleroi ? "Il y a beaucoup de choses qui se déroulent en coulisses et nous en saurons plus prochainement mi-mai. La direction veut prolonger les joueurs en fin de contrat, mais ce sera compliqué de tous les conserver vu l'intérêt de plusieurs clubs. L'Olympic devrait repartir pour 2022-2023, mais sous quelle forme et avec qui ? Il sera compliqué pour beaucoup de rester au club si les ambitions ne sont pas au rendez-vous, à savoir jouer la montée. C'est également mon cas, je me vois mal rester dans un projet qui ne veut pas se hisser en D1B. Je suis un compétiteur, le club n'avait pas besoin de nous pour rester en Nationale 1. Quand je suis arrivé, il y avait cette perspective de monter. Nous avons construit quelque chose depuis deux ans et ce serait dommage de voir tout partir en fumée, mais je ne m'inquiète pas. Raccrocher les crampons ? C'est mon corps qui décidera, et pour l'instant il ne me lâche pas. J'ai moins joué cette saison car il y avait beaucoup de boulot en coulisses, mais je suis toujours resté à disposition du coach", a conclu Mohamed Dahmane.