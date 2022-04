Kompany réagit à la rumeur Burnley : "Je savais que ça arriverait un jour"

Vincent Kompany était au coeur d'une étonnante rumeur ce vendredi matin : le coach d'Anderlecht était cité à Burnley pour succéder à Sean Dyche...

Vincent Kompany pourrait-il ne plus être l'entraîneur d'Anderlecht la saison prochaine? La question paraît presque farfelue, tant on imagine le coach du RSCA totalement impliqué dans le projet du club. Mais ce matin, une rumeur venue du Telegraph envoyait Kompany en Premier League, du côté de Burnley. Les Clarets sont sans entraîneur depuis le licenciement de Sean Dyche, et l'ancien de Manchester City serait donc sur la liste pour sa succession. En conférence de presse ce vendredi, l'intéressé a répondu et écarté l'idée.

En coulisses, il y a toujours de l'intérêt à gauche à droite

"Pour être honnête, je m'attendais à ce que ça arrive un jour, que mon nom soit cité quelque part. Même le 1er avril sous forme de blague", plaisante Kompany. "C'est le jeu de l'industrie, il faut citer des noms. Il se trouve que j'étais présent en Angleterre pour récupérer un prix (son introduction au Hall Of Fame de la Premier League, nda), et voilà. Quelqu'un a dû se dire "tiens, et si on incluait son nom dans la liste". C'est tout". L'entraîneur du RSCA l'a ensuite jouée transparente. "Ce qui se passe en coulisses, je peux vous l'expliquer. Il y a des contacts fréquents, de l'intérêt à gauche à droite, mais je ne m'en occupe pas. Je travaille avec Anderlecht, pour essayer d'être plus fort chaque saison et de remplir mes objectifs. Si je fais ça, tout se passera bien, et c'est comme ça que j'ai toujours vu les choses".

Pas question donc de parler d'un départ, ni même de répondre quand il lui est demandé s'il pourrait quitter Anderlecht sans trophée. "Je me mets à la place des supporters : il y a un match contre Bruges dimanche. C'est la seule chose dont je dois parler en ce moment", conclut Vincent Kompany avec fermeté.