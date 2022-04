Le Standard de Liège s'impose contre Roda en match amical

Ce vendredi après-midi (13h30), le Standard de Liège affrontait Roda en match amical à l'Académie.

Après sa victoire contre Virton (2-0) la semaine dernière à Sclessin, le Standard de Liège disputait une seconde joute amicale contre Roda JC ce vendredi. Étant donné que le huitième actuel de Keuken Kampioen Divisie doit affronter Den Bosch ce soir, c'est l'équipe espoirs du club de deuxième division néerlandaise qui affrontait les Rouches à l'Académie.

Will Still ne pouvait pas compter sur les services de plusieurs joueurs cet après-midi. Laifis (sur le retour après sa déchirure au quadriceps) Raskin (il soigne toujours son début de pubalgie), Bokadi (douleur à l'adducteur droit), Emond (fissure au niveau du tendon rotulien), Carcela, Dussenne, Henkinet, Dewaele et Dragus étaient absents de la feuille de match. Plusieurs jeunes produits du centre de formation ont ainsi pu se mettre en évidence.

Pas de round d'observation dans cette partie puisque Cafaro ouvrira le score sur coup franc direct (3e), 1-0. Quelques minutes après, Bodart effectuera un arrêt décisif devant Golsteijn (5e). Peu avant le quart d'heure de jeu, Amallah doublera la mise via une frappe à distance (14e), 2-0. Le portier adverse effectuera plusieurs arrêts sur des tirs de Tapsoba (31e), de Pavlovic (32e) et d'Amallah (34e). Le score ne bougera pas à la pause.

Roda réduira le score en début de seconde période grâce à une reprise de la tête de Gout (52e), 2-1. Cafaro tentera sa chance à distance, mais le ballon ira heurter le poteau (55e). Benfriha aura l'occasion d'aggraver la mise, mais sa reprise passera au-dessus du but adverse (60e). Gout ira de son doublé et permettra aux siens de revenir dans la partie (63e), 2-2. Les Rouches reprendront les commandes de la rencontre via un but de Pavlovic à la déviation sur un centre de Dodeigne (71e), 3-2. Deux minutes après, Benfriha plantera un quatrième but d'un joli croisé du droit (73e), 4-2. Malgré plusieurs tentatives de Roda en fin de rencontre, Benfriha marquera un deuxième but (90e) 5-2.

Fiche technique :

Standard de Liège : Bodart, Nkounkou (Dodeigne 57e), Pavlovic, Sissako, Van Damme (Berberi 57e), Cimirot (Mawette 46e), Bastien, Amallah (Thiago Da Silva 57e), Ghalidi (Benfriha 46e), Cafaro, Tapsoba (Ghalidi 74e)

Roda JC Kerkrade : Bouzas (Klaver 64e), Lemmere, Nuhaj, Veeckman, Pacolli, El Mahjoubi (Usta 64e), Golsteijn, Jamin, Gout, Ouaissa (Odulayo 64e), Van de Pol

Carton : Odulayo (81e)

But : Cafaro (3e), Amallah (14e), Pavlovic (71e) et Benfriha (73e et 90e) ; Gout (52e et 63e)