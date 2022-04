Les absences s'accumulent pour le Barça

Le FC Barcelone a communiqué dernièrement que Nico Gonzalez (20 ans, 37 matchs, 2 buts et 2 assists toutes compétitions) s'était fracturé le quatrième orteil du pied gauche.

"Sa disponibilité sera définie en fonction de l'état de sa guérison", a communiqué le club catalan.

En outre, Oscar Mingueza et Martin Braithwaite ont été testés positifs au Covid.

De nouveaux coups durs pour le Barça, déjà privé de Pedri, Sergi Roberto, Samuel Umtiti et Sergino Dest.

