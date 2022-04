🎥 Vraie ou fake ? Messi fait le show et le buzz en vidéo

Le joueur du Paris Saint-Germain semble avoir le pied gauche le plus précis sur cette planÚte !

Avec plus de six millions de like en 24h, la dernière vidéo postée par Lionel Messi fait vraiment le buzz. Dans celle-ci, on voit le joueur du PSG enfiler trois ballons dans un tonneau à diverses distances. Aucun doute quant à la qualité de son tir ou de sa précision mais la question reste sur toutes les lèvres : ces images sont-elles vraies ou fausses ?

"1, 2, 3... Je me sens bien dans ces Diamond Edge" a écrit Messi en légende du post à propos de ses nouvelles Adidas, sponsor du joueur depuis 2006.