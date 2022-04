Gaëtan Englebert : "Les joueurs du RFC Liège doivent être bien plus forts mentalement que dans d'autres clubs"

Ce samedi soir (20h), le RFC Liège (2ème) accueillera l'Olympic (3ème) lors de la dernière journée de la phase classique de Nationale 1.

Gaëtan Englebert devra se passer des services de deux titulaires indiscutables ce week-end puisque D'Ostilio et Rodes sont suspendus pour la réception de l'Olympic. Ne disposant pas de la licence, le troisième actuel de N1 viendra à Rocourt sans pression sur ses épaules. "C'est le problème de ce championnat qui ne ressemble à rien pour le moment. Knokke, qui est en tête pour l'instant, joue sans pression et ça tourne bien pour cette équipe depuis sept-huit matchs. C'est bien pour ça que les joueurs à Liège doivent être bien plus forts mentalement que dans d'autres clubs. Il y a une pression qui est supérieure ici à Rocourt car il y a l'attente des résultats, le public et l'objectif de disputer le Tour final", a expliqué le coach des Sang et Marine en conférence de presse avant d'évoquer les Dogues.

"Une équipe qui a pas mal d'atouts au sein de son compartiment offensif et qui possède des joueurs techniques. L'Olympic se bat également de la première à la dernière minute. Mais ils ont des faiblesses comme toutes les équipes de la série. Nous devrons mettre la pression nécessaire en début de rencontre pour profiter des espaces qu'ils laissent et être rigoureux derrière afin de ne pas donner d'occasions à notre adversaire", a conclu Gaëtan Englebert.