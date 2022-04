Selon un ancien Anderlechtois, Kevin De Bruyne peut remporter le Ballon d'Or

Le Belge réalise un saison fantastique (15 buts et 12 assists) et semble compter de nombreux admirateurs.

Désormais consultant pour Canal +, l'ancien de Manchester City et d'Anderlecht - 8 matchs avec les Mauves - Samir Nasri a donné son avis sur les prétendants au prochain Ballon d'Or.

"Je pense que De Bruyne et Mané sont les concurrents les plus sérieux de Benzema pour le Ballon d’Or", a déclaré l'ancien international français (41 sélections). Il a également évoqué la saison de Kylian Mbappé : "Il a perdu en huitièmes de finale de Ligue des Champions… Même s’il est exceptionnel et qu’il tient Paris à lui tout seul, je pense qu’il ne sera pas dans la course."

Un Belge Ballon d'Or ? On l'espère !