Ciske Amuzu, un homme du match libéré : "Mon premier triplé en pro"

Francis Amuzu a peut-être bien réalisé le meilleur match de sa carrière ce dimanche à l'Antwerp. Trois buts, et un grand sourire.

Francis Amuzu ne passe pas souvent en zone mixte après un match. Il faut dire que les critiques peuvent parfois être sévères à son encontre. On lui aura à de nombreuses reprises reproché son manque d'efficacité, un côté brouillon - à raison, souvent, à l'excès parfois. Car on en oublierait presque que le jeune international espoirs n'a que 22 ans. Après son triplé, "Ciske" s'est bien présenté face à la presse, le sourire aux lèvres. "C'est un super sentiment, mon premier triplé en pro ! Je pense en avoir inscrit un en jeunes, une fois. Mais c'est le premier en équipe A", déclare Amuzu.

© photonews

L'air de rien, petit-à-petit, l'ailier de poche trouve de plus en plus souvent le chemin des filets. En phase classique, il a ainsi terminé avec 5 buts et 4 assists. Son année 2022, cependant, était plus délicate. "C'est une question de mental. Je dois me poser moins de questions devant le but", estime Francis Amuzu quand on évoque cette inefficacité. "Bien sûr, la confiance du coach m'aide. Chaque joueur se sent mieux quand il peut enchaîner les titularisations. Est-ce que je suis parti pour marquer plus à l'avenir ? On verra". Il faut aussi dire que cet avenir, on ignore encore où il se fera, car les rumeurs de départ sont fréquentes concernant Amuzu. "Je me concentre sur les trois derniers matchs, on verra plus tard", évacue l'Anderlechtois.

Une chose est sûre, ce triplé confirme que malgré son peu de temps de jeu jusqu'ici, Francis Amuzu dispute sa meilleure saison en termes statistiques. C'était déjà le cas sans ces trois buts. Mais pour remettre en perspective sa performance, évoquons ce simple chiffre : trois buts, c'est autant ou plus que ce que "Ciske" avait inscrit sur chaque saison (entière!) de Pro League avant 2021-2022...