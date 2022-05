René Vandereycken est clair : "La pression est à nouveau sur l'Union"

Le Club de Bruges a fait un pas en avant avec la victoire à l'Union Saint-Gilloise ce dimanche, mais il reste encore trois matchs à jouer.

Le Club de Bruges a piégé l'Union SG et cette approche a clairement fonctionné. Bien qu'il y ait eu aussi beaucoup de critiques sur la façon de jouer des Gazelles "Que devaient-ils faire alors ? Tous courir vers l'avant ?", s'est demandé René Vandereycken au Het Nieuwsblad.

Il est difficile de dire sur qui la pression s'est exercée. "Je pensais même que la pression était sur l'Union : ils jouaient à domicile. Le Club a eu assez dans ce duel avec un quatre sur six. Maintenant que le Club a gagné, la pression pour le match à Bruges est de nouveau sur l'Union".

Même si Schreuder devra désormais s'y attaquer d'une manière différente. "Mais je me demande si le Club sera capable de jouer de la même manière mercredi, ou si, avec le public qui les soutient, ils joueront de manière plus offensive et laisseront plus d'espace. Cela dit, l'Union est certainement capable de gagner au Club".