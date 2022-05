🎥 Araujo part en ambulance après une collision avec un coéquipier

Alors que l'on s'approchait de l'heure de jeu entre le Barça et le Celta Vigo (score final : 3-1), les deux joueurs catalans Araujo et Gavi sont entrés en collision après avoir voulu intervenir sur un ballon aérien.

Araujo s'est ensuite effondré au sol. Eric Garcia et le joueur du Celta Iago Aspas lui ont prodigué les premiers soins tandis que l'ambulance est entrée sur la pelouse. Après de nombreuses minutes d'arrêts de jeu, le défenseur uruguayen a été emmené à l'hôpital.

"Ronald Araujo a subi une commotion et a transféré dans un centre hospitalier afin de réaliser des examens plus poussés", a communiqué le club dans la foulée.

Ronald Araujo was taken to the hospital after this clash of heads with his teammate Pablo Gavi. Best case scenario here is mild concussion with no orbital fracture. The good news is it was reported he never lost consciousness. Head injuries need to be taken more seriously #Barca pic.twitter.com/O5QBRQZpH0