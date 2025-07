Grande nouvelle pour Sébastien Pocognoli : un cadre de l'Union reste malgré les convoitises

Courtisé par plusieurs clubs, Kevin Mac Allister reste à l'Union Saint-Gilloise et jouera la prochaine édition de la Ligue des Champions. Une excellente nouvelle pour les champions en titre.

Après son titre de championne de Belgique, l'Union Saint-Gilloise voit bon nombre de ses joueurs courtisés sur le marché des transferts.

C'est notamment le cas d'Anthony Moris, qui a reçu des intérêts de plusieurs clubs, de Franjo Ivanovic, qui pourrait bien quitter le Parc Duden, ou encore de Noah Sadiki, qui a rejoint officiellement Sunderland ce vendredi.

D'autres, par contre, ont décidé de rester afin de disputer la Ligue des Champions, à l'image de Promise David, dont le contrat a été prolongé. Un autre titulaire vient d'opter pour le même choix.

Kevin Mac Allister reste à l'Union !

L'information a été annoncée par l'Union Saint-Gilloise sur ses réseaux sociaux : Kevin Mac Allister reste au Parc Duden et sera encore de la partie la saison prochaine. Une excellente nouvelle pour les champions en titre, tant l'Argentin a été précieux dans le secteur défensif.

Le joueur de 27 ans, évalué à 7,5 millions d'euros par Transfermarkt, était sous contrat jusqu'au 30 juin 2026, avec une année supplémentaire en option. Il fallait donc le vendre ou lever cette option cet été, et c'est la deuxième option qui a été privilégiée. Kevin Mac Allister pourrait donc quitter l'Union dans un an, en "fin de cycle", après avoir remporté les trois trophées domestiques et disputé la plus prestigieuse des compétitions de clubs.