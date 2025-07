Après Noah Sadiki, Sunderland va s'offrir un autre joueur de Pro League pour plus de 20 millions d'euros

Noah Sadiki a quitté l'Union Saint-Gilloise pour Sunderland, qui a déboursé 17 millions d'euros pour le recruter, plus 3 millions d'euros de bonus. Le promu en Premier League vise désormais un autre joueur de Pro League et pourrait offrir une indemnité équivalente.

Grand artisan du titre de l'Union Saint-Gilloise, Noah Sadiki a quitté le Parc Duden en ce début de mois de juillet pour rejoindre Sunderland, promu en Premier League.

De retour dans l'élite du football anglais, les Black Cats ont déboursé 17 millions d'euros pour s'attacher ses services, auxquels peuvent s'ajouter 3 millions d'euros de bonus.

Ils pourraient offrir la même somme pour un autre joueur de Jupiler Pro League. Selon les informations du spécialiste des transferts Sacha Tavolieri, Sunderland a jeté son dévolu sur Chemsdine Talbi, l'ailier du Club de Bruges.

Chemsdine Talbi avec Noah Sadiki à Sunderland ?

Cité au RB Leipzig et au Napoli, le jeune ailier marocain aurait donné son accord pour rejoindre l'Angleterre et signer le contrat de cinq ans qui l'y attend. Un accord aurait été trouvé entre les deux clubs aux alentours des 23 millions d'euros.

Une nouvelle vente importante pour le Club de Bruges, qui s'est déjà séparé de Ferran Jutgla et Casper Nielsen, et qui devrait aussi dire au revoir à Maxim De Cuyper et Bjorn Meijer dans les prochains jours. Ardon Jashari, Raphael Onyedika, Joël Ordonez et d'autres sont aussi courtisés, mais les Blauw & Zwart ne sont pas dans l'obligation de vendre et demanderont le prix fort.