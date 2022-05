Burgess croit au sacre de l'Union : "J'y pense tous les jours depuis Noël"

Le défenseur de l'Union Saint-Gilloise s'est confié dans un entretien au Nieuwsblad. Il ne pense qu'à une chose : le titre !

Même si Bruges est repassé devant, Christian Burgess croit encore en les chances de sacre de l'Union. "Nous sommes un collectif fort. Si vous me demandiez quel joueur du Club j'aimerais faire venir, ce serait simple : personne. Notre force est l'ensemble. Cette cohésion est merveilleuse et il serait stupide de la briser", l'Anglais commence fort. "Ecoutez, le Club est favori pour le titre. Il suffit de regarder les valeurs marchandes de leurs joueurs : elles sont supérieures aux nôtres. Vanaken ou De Ketelaere, par exemple, sont des hommes ultra-talentueux. Et puis il y a l'expérience de Vormer et Mignolet. Mais l'Union en tant qu'unité : également au top. C'est juste différent."

Ce mercredi soir, l'Union va devoir vaincre le signe indien et enfin battre le Club. Burgess, lui, croit en une victoire. "Je crois que c'est possible, le groupe peut gérer la grosse pression. Et nous avons déjà prouvé que nous ne sommes pas inférieurs au Club. Nous avons toujours été la meilleure équipe, maintenant nous devons avoir plus de sang-froid."

L'Union n'avait plus quitté la tête du championnat depuis octobre. Pourtant, c'est bien Bruges qui est en pole-position pour rafler le titre. "Cela ferait mal : on a été au top toute la saison", confie le défenseur anglais. "Depuis Noël, je pense tous les jours au titre. Mais bon, ce n'est pas encore fini. Les play-offs sont particulièrement imprévisibles, n'importe qui peut gagner contre n'importe qui. Et puis les différences sont si petites à cause de la division par deux. La tension est énorme."