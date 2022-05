📷 Le nouveau maillot du Barça a-t-il fuité?

Il est plus "classique" que celui de cette saison.

Après le maillot domicile "hybride" de cette saison, à base de bandes verticales et d’une croix sur la poitrine, le FC Barcelone va encore une fois innover pour les matchs de l’exercice prochain au Camp Nou.

Les bandes verticales seront toujours là, mais elles ne seront plus exclusivement bleues et rouges puisqu’une touche de noir va également être ajoutée. Une couleur qui sera également présente sur les manches, les côtes, les épaules et le col. La modélisation ci-dessous a été créée par le designer Conor Jones, et diffusée sur Twitter.