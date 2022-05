Koji Miyoshi déçu : "Ca aurait été mon premier but de la tête..."

Koji Miyoshi a été le meilleur anversois sur la pelouse du Lotto Park. Intenable, il aurait même pu marquer de la tête, mais cela lui a été refusé par un hors-jeu de Samatta, qui gênait Van Crombrugge.

Pour l'occasion, Koji Miyoshi s'était présenté sans interprète devant la presse après la rencontre, pour la première fois. Il regrettait l'issue de la rencontre. "Nous voulions renverser le match, nous avons montré notre mentalité...parfois, il y a des périodes difficiles. Le plus important est de rester ensemble, et de se regrouper pour montrer quelque chose dimanche devant notre public", déclare le Japonais. "Le Club de Bruges ne peut pas venir chercher le titre chez nous, ce serait inacceptable".

L'Antwerp, pourtant, n'a plus rien à jouer dans ces Playoffs. "Malheureusement, c'est déjà mathématique. Notre place est décidée. Mais il faut qu'on montre notre mentalité, pour le public, les fans", insiste Miyoshi, qui aurait pu marquer sans une vérification du VAR. "Je m'attendais à un deuxième ballon de la part de Michael Frey ou d'Aly, et j'en ai donc profité. Dommage que ça ne soit pas valide".

Quand on lui souligne qu'il ne doit pas lui arriver souvent de marquer de la tête, le Japonais se détend et en rit : "Oui, c'est rare. En fait, ça aurait été mon premier but de la tête. C'est vraiment décevant qu'il ait été annulé", regrette-t-il. L'international japonais compte 3 buts et 3 assists cette saison toutes compétitions confondues.