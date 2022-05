Alfred Schreuder : "Hans Vanaken peut jouer à l'Ajax"

Le Diable Rouge est depuis des années un pièce indispensable dans l'entrejeu du Club de Bruges. Le Limbourgeois va-t-il quitter les Gazelles cet été pour tenter sa première aventure à l'étranger ?

Hans Vanaken a toujours dit que tout devait être parfait avant qu'il ne parte à l'étranger. Non seulement sur le plan financier, mais plus encore sur le plan familial et sportif. Son entraîneur, Alfred Schreuder, qui rejoint l'Ajax cet été, semble vouloir continuer à travailler avec le milieu de terrain limbourgeois.

"Hans montre déjà en Belgique qu'il est un joueur de haut niveau. Il peut jouer à l'Ajax en termes de football, à cent pour cent", a répondu Schreuder dans Extra Time.

Pour rappel, le meneur de jeu brugeois était sur le radar des Lanciers lors des derniers mercatos.