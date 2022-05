Christophe Galtier lève le voile sur son avenir

Alors que l'OGC Nice connaît un énorme passage à vide après un début de saison tonitruant, Christophe Galtier a confirmé qu'il serait toujours sur le banc des Aiglons la saison prochaine.

Durant de très longues semaines, l'OGC Nice occupait la deuxième place de Ligue 1 et se dirigeait tout droit vers une qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Cependant, les Aiglons ont débuté l'année 2022 de la pire des manières et pointent aujourd'hui à la sixième place. Les hommes de Christophe Galtier n'ont d'ailleurs plus leur sort entre les mains pour une qualification en Conference League.

Alors que les Niçois évolueront sur la pelouse de Reims lors de la dernière rencontre de la saison, l'entraîneur des Aiglons a confirmé ce jour en conférence de presse son intention de rester la saison prochaine. "Je ne suis pas un entraîneur de passage. Je n'en suis qu'à mon troisième club, alors pourquoi est-ce que je voudrais changer ?"

Dans cette période difficile, les joueurs et le staff ont été accompagnés à l'entraînement par Jim Radcliffe, le propriétaire du club. "C'est un signal fort. C'est important de le voir dans ces moments délicats. Je suis en relation avec lui depuis un certain moment, et il n'y a aucun flou dans ses intentions. Il a une grande détermination pour améliorer l'équipe."