Les trois nominés pour le titre de Jeune de l'Année en Pro League sont connus !

Ce lundi, la Pro League organise son gala, lors duquel elle distribuera ses trophées individuels. Les nominés au titre de Jeune de l'Année sont connus.

Charles De Ketelaere (Club de Bruges, 21 ans), Sergio Gomez (RSC Anderlecht, 21 ans) et Rabbi Matondo (Cercle de Bruges, 21 ans) sont les trois nominés au trophée de "Youngster of the year", ou Jeune de l'Année. La Pro League révèlera le vainqueur de ce prix, ainsi que les autres trophées de la saison, à l'occasion de son gala annuel qui se tiendra ce lundi.

Charles De Ketelaere, champion de Belgique, reste sur une superbe saison avec Bruges. Il a inscrit 14 buts et donné 8 passes décisives. CDK a déjà été élu Espoir de l'année à deux reprises lors des galas 2020 et 2021 du Soulier d'Or.

Sergio Gomez a réalisé des débuts retentissants en Pro League après son arrivée à Anderlecht. L'Espagnol, arrière gauche, s'est démarqué par ses qualités offensives en inscrivant 6 buts et délivrant 11 passes décisives.

Rabbi Matondo est lui l'une des grandes révélations de la saison avec le Cercle de Bruges, en prêt depuis Schalke 04. L'ailier gallois a inscrit 9 buts et 2 passes décisives, martyrisant les défenses de Pro League.