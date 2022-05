Philippe Clement : "Je suis certain que nous allons rebondir de cette déception"

Deuxièmes avant le coup d'envoi de la 38e et dernière journée de Ligue 1, les Monégasques ont concédé un nul contre Lens (2-2) dans les dernières secondes qui a permis à l'OM de passer devant au classement pour se qualifier directement en Ligue des Champions.

L'AS Monaco a vécu une soirée mouvementée samedi. Un moment forcément difficile à vivre pour l'entraîneur monégasque Philippe Clement et ses joueurs.

"La déception est grande. Mais ma fierté pour mes joueurs, mon staff et mes dirigeants est bien plus grande que cela. J'ai vu une équipe de gagnants ces derniers mois pour prendre les 3 points à chaque fois. Comme aujourd'hui, avec beaucoup d'engagement, beaucoup de caractère dans les moments difficiles. Je suis certain que nous allons rebondir de cette déception. Mes joueurs ont mérité leurs vacances. Ils peuvent être fiers, même si la déception était grande dans le vestiaire. Ils ont mentalement évolué, en devenant des gagnants. Ils sont actuellement déçus, mais ils réagiront demain", a lâché le technicien belge en conférence de presse.