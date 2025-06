Pisté par le Standard de Liège, un ancien Rouche accompagne Igor De Camargo aux Francs Borrains !

Jonathan Walasiak rejoint Igor De Camargo au Standard de Liège. L'ancien Rouche occupera un rôle d'entraîneur adjoint aux Francs Borrains.

Le 28 mai dernier, Igor De Camargo était annoncé comme étant le nouvel entraîneur des Francs Borrains. Celui qui était entraîneur assistant au RWDM s'apprête à connaître sa première expérience en tant que T1.

Pour l'accompagner, il comptera notamment dans son staff un ancien joueur du Standard de Liège. En effet, Jonathan Walasiak intègre officiellement le staff du club basé à Boussu-Bois.

L'ancien coach de l'équipe B du RAEC Mons rejoint le club dans un rôle de coach adjoint. Il a préféré ce défi à une signature à Binche, au Sporting de Charleroi ou encore au... Standard de Liège. Le Matricule 16 voulait lui offrir un poste au sein de l'académie.

"Je suis très heureux d’arriver dans un vrai club professionnel, que la direction du RFB reconnaisse le travail que j’ai effectué ailleurs, et de franchir un palier sportif," déclare le natif de Boussu.

"Je suis heureux d’intégrer un staff jeune et ambitieux. Igor est de la même génération que moi, on a la même vision concernant le jeu et l’aspect humain, ce qui est primordial," précise-t-il.