Hans Vanaken aura-t-il de nouveau sa chance avec la Belgique ? Il se confie sur ses perspectives !

Les Diables Rouges s'apprêtent à disputer deux matchs de qualification pour la Coupe du Monde. Hans Vanaken aura-t-il à nouveau du temps de jeu, comme lors de la double confrontation face à l'Ukraine ?

Hans Vanaken a été convoqué par le sélectionneur Rudi Garcia pour les matchs de qualification au Mondial 2026 contre la Macédoine du Nord et le Pays de Galles. Contrairement à Domenico Tedesco, le Français a décidé de lui faire à nouveau confiance.

Lors des deux confrontations face à l’Ukraine, le Diable Rouge avait eu du temps de jeu : une fois comme remplaçant, l’autre en tant que titulaire. Recevra-t-il à nouveau des minutes lors de cette trêve ?

"La concurrence est toujours là", débute Vanaken selon le Nieuwsblad. "La suspension de Tielemans contre l’Ukraine m’a permis de commencer. J’ai essayé d’apporter quelque chose et ça s’est bien passé."

"Mais maintenant que Tielemans et Onana sont de retour, on verra si je suis à nouveau titulaire. Je ne viens pas ici pour exiger une place de base. C’est au coach de décider", poursuit-il. Le milieu offensif semble enfin recevoir une véritable chance avec les Diables Rouges sous les ordres de l'entraîneur français.

"Je me sens en tout cas intégré dans le groupe avec ce coach. Contre l’Ukraine, je suis entré, mais c’était aussi lié aux circonstances. Maintenant que Tielemans et Onana sont de retour, on verra bien", conclut le natif de Neerpelt.