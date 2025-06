Neerpede et Genk dominés ? La meilleure académie de Belgique semble se dessiner

Le Club NXT est à nouveau le meilleur centre de formation en Belgique. Les U23 du Club ont obtenu 94,21% du score maximal au classement de la Pro League.

Le Club NXT a été élu meilleure académie de jeunes de Belgique pour la deuxième année consécutive. Les U23 du Club se sont également classés comme le meilleur club U23 du pays pour la deuxième année consécutive en Challenger Pro League.

La Pro League établit un classement des académies de jeunes en Belgique chaque année. Le Club NXT a obtenu un score de 539,09 points.

Cela équivaut à 94,21 % du score maximal. "Le Club NXT est un excellent exemple de la façon dont une académie de jeunes, avec la bonne concentration et dévouement, peut avoir un impact significatif sur le développement de jeunes footballeurs", peut-on lire sur le site du club.

"Le Club NXT a donc créé ces dernières années un environnement dans lequel les jeunes joueurs peuvent grandir et se développer pour devenir des footballeurs professionnels. Ces efforts sont à nouveau récompensés", poursuit le club Blauw & Zwart.

Le Club souligne une fois de plus qu'il fait souvent progresser des joueurs de sa propre académie jusqu'à l'équipe première. "Joaquin Seys et Chemsdine Talbi sont devenus des piliers cette saison sous la direction de Nicky Hayen. Axl De Corte, Lynnt Audoor, Kaye Furo et Shandre Campbell ont également eu l'occasion de faire partie de l'équipe A cette saison". Et pourraient bien percer la saison prochaine pour de bon !