"Dès qu'on arrive, on sait que ce club a une âme" : Alexis André Jr. se livre sur son transfert au RFC Liège

Alexis André Jr. s'est confié en exclusivité à notre micro afin d'évoquer sa signature au RFC Liège. Le gardien de 28 ans nous parle notamment de ses ambitions, du rôle qu'il souhaiterait avoir avec les Sang et Marine, ou encore de sa motivation à entamer une nouvelle aventure.

C'est un transfert qui a fait beaucoup de bruit le 21 mai dernier : Alexis André Jr. était annoncé comme étant un nouveau gardien du RFC Liège. Grâce à sa grande influence sur les réseaux sociaux, notamment en raison du fait qu'il a remporté Secret Story en 2024, la nouvelle recrue des Sang et Marine a attiré l'attention sur le club avec cette signature. Le joueur, de père guadeloupéen et de mère marocaine, est un créateur de contenu, mais il est surtout un portier rempli de qualités, prêt pour son nouveau défi.

After more than six years in the English leagues, I am happy to announce my signing for two years with the Belgian second division @rfcliege !



J’ai hâte de commencer ce nouveau chapitre de ma carrière 🇧🇪 pic.twitter.com/z4n9mbXB2i — Alexis André Jr (@alexisandre_jr) May 21, 2025

Âgé de 28 ans, il a déjà porté les couleurs de nombreux clubs. Formé à Strasbourg, au Kehler FV, au SC Schiltigheim et à la Nike Academy, il a lancé sa carrière senior lors de la saison 2015-2016 avec le Kehler FV, avant de s’engager avec Bristol Rovers l’année suivante. Entre 2017 et 2021, alors qu’il appartenait aux Pirates, le natif de Mulhouse a enchaîné des prêts : Paulton Rovers (2017), Tiverton Town (2018), Yate Town (2019), Truro City (2019), Salisbury (2019), Gloucester City (2020) et à nouveau Salisbury (2020-2021).

Après ce second passage chez les Whites, il a rejoint définitivement le Folkestone Invicta F.C. en 2021, avant de s’engager avec le Dover Athletic (2021-2022), puis avec Maidenhead United F.C. (2022-2023). En 2023, il est ensuite passé par Hashtag United F.C. puis par le Woking F.C. (2023-2024). L’exercice de la saison 2024-2025 restera comme le plus accompli de sa carrière. Titulaire indiscutable au Maidstone United F.C., il a gardé son but inviolé à 24 reprises en 49 matchs de championnat, égalant un record historique dans le sixième échelon du football anglais.

Une saison qu'il n'oubliera pas : "Ça a été une magnifique saison, chaque clean sheet était une nouvelle fierté et une poussée d’adrénaline parce que j’en voulais toujours plus ! Dans le foot anglais, comme vous le savez, on joue 'plus dur' que dans le foot belge ou français. Ça pousse, ça déménage, le physique est important et c’est un de mes atouts. Cette saison m’a donc apporté une belle satisfaction, et la certitude que je pouvais me lancer d’autres défis, à un niveau supérieur."

Prêt pour une nouvelle aventure

La signature de l'Alsacien au RFC Liège représentait pour lui une opportunité de passer un cap dans sa carrière. Avec les Liégeois, il évoluera dans le monde professionnel avec la D1B. "Dans le foot anglais, ça joue vite et fort, même en sixième division où les stades comptent des milliers de supporters. Les divisions ne sont pas comparables, mais je sais évidemment que jouer en D1B belge est une chance et un magnifique défi," confie-t-il.

"On m’a beaucoup parlé du coach de Liège, Gaëtan Englebert. On m’a dit que c’est quelqu’un qui va chercher le plein potentiel des joueurs, qui pousse et motive l’équipe à se donner à 1000 pourcents. J’ai d’ailleurs eu un contact avec Adriano Bertaccini qui m’a félicité quand j’ai signé : il est un magnifique exemple de ce que peut être Liège ! Pierre Drouguet, l’entraîneur des gardiens, a une longue expérience et je sais qu’il va beaucoup m’apporter."

Son premier sentiment en arrivant à Rocourt a été positif : "C’était une top impression : j’ai tout de suite été super bien accueilli, même lorsque j’ai effectué mon test, puis j’ai vu tous les gamins qui s’entraînaient, très fiers d’être en rouge et bleu. Ce n’est pas un grand stade, et pourtant dès qu’on arrive, on sait que ce club a une âme."

Avant de rejoindre le Matricule 4, Alexis André Jr. avait entendu parler pour la première fois du club peu de temps auparavant. C'était lors du dernier match de la saison entre le RFC Liège et les Jong Genk le 13 avril dernier où un penalty arrêté en fin de match par le jeune gardien des Limbourgeois Brent Stevens avait suscité de nombreux applaudissements des fans liégeois. Ces derniers avaient décidé de féliciter le joueur afin de le soutenir suite au décès de son papa survenu quelques jours plus tôt.

"Je me suis dit waouw, donc en Belgique aussi, on peut trouver des supporters comme en Angleterre ?! C’est donc par les supporters que j’ai découvert le RFCL, et on m’a dit qu’ils étaient très présents, qu’ils étaient une des forces de l’équipe."

🫶 | Brent Stevens arrête un penalty et le célèbre avec les supporters du RFC Liège. C’est pour ça qu’on aime le football ! 🥰💫 #FCLGNK pic.twitter.com/1pxre5hHIX — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) April 13, 2025

Ses qualités et ses ambitions

Mais alors quelles sont ses plus grandes forces ? "Je dirais le physique, la régularité, mais aussi mon explosivité qui me permet de réagir dans l’instant. Il est difficile de parler de soi comme ça, le mieux serait de le demander aux coachs qui m’ont testé !", explique-t-il.

Dans quel rôle peut-on s'attendre à le voir jouer au RFC Liège ? On le sait, la concurrence est rude, Antoine Lejoly a réalisé une bonne fin de saison tandis que Joshua Mpenza voudra certainement montrer de quoi il est capable. En tout cas, la nouvelle recrue liégeoise est claire sur le rôle qu'il a envie d'avoir : "Ah, j’y vais pour jouer ! Je sais que ce sera au mérite et je vais tout donner, dès le premier jour."

Ses objectifs sont clairs : "Comme je vous l’ai dit, donner le meilleur de moi-même et montrer à l’équipe qu’elle peut compter sur moi. Je veux viser, ici aussi, un maximum de clean sheets !"

Pour conclure, le portier de 28 ans adresse un message aux supporters : "Je me réjouis de faire connaissance avec les supporters légendaires du matricule 4, et j’espère partager avec vous de beaux moments !"