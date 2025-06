Axel Witsel en route vers le Standard ? Voici un tournant surprenant qui ne fera pas plaisir aux supporters liégeois !

Le retour d'Axel Witsel au Standard semblait n'être qu'une question de temps, mais de nouvelles informations viennent assombrir la possibilité d'un retour du joueur belge à Sclessin.

L’arrivée d’Axel Witsel au Standard semblait quasiment actée. L’ancien Diable Rouge devait signer un grand retour à Sclessin, mais celui-ci se fait toujours attendre.

La semaine dernière, les supporters espéraient déjà une communication officielle, mais elle n’est toujours pas arrivée. Witsel souhaite d'abord disputer d’abord la Coupe du Monde des clubs avec l’Atlético Madrid.

De nouvelles informations sont toutefois apparues dans ce dossier. Le journaliste Sacha Tavolieri a mené son enquête et apporte une mise à jour.

Selon lui, un fossé existerait entre ce que veut et pense le joueur, et ce que pensent les personnes de son entourage. Ces dernières seraient nettement plus enthousiastes à l’idée d’un retour à Liège que le joueur lui-même.

La direction liégeoise serait au courant de cette situation. L’incertitude demeure donc, et ce n’est pas une bonne nouvelle pour les Rouches…