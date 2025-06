Seraing retire ses U23 : plusieurs clubs bruxellois en profitent !

Les U23 du RFC Seraing n'évolueront pas en D2 ACFF la saison prochaine, et on attendait de savoir qui remplacerait les jeunes Métallos. On en sait désormais plus.

Malgré une bonne saison en D2 ACFF, le RFC Seraing a annoncé que ses jeunes n'évolueraient plus au sein du 4e échelon de notre football la saison prochaine. Un retrait des U23 sérésiens qui profite à plusieurs équipes. On se disait que cela pourrait profiter à la RAAL, qui espérait pouvoir placer ses propres U23 en D2 ACFF à la place de ceux de Seraing. Mais il n'en sera rien : c'est finalement des divisions inférieures que viendra la solution, a tranché l'ACFF. En effet, le grand gagnant sera le Sporting Bruxelles, battu lors du tour final de D3 ACFF par Flénu et Tilff mais qui en profite donc pour intégrer la D2 ACFF en vue de la saison prochaine. Et cette montée supplémentaire fait également le bonheur d'autres clubs de la région de Bruxelles. Le FC Saint-Michel, club de Woluwé Saint-Pierre, monte de P1 en D3 ACFF à la faveur de cette montée du Sporting, tandis que de P2, le Racing White-Woluwé - né des cendres du White Star et qui évolue au stade Fallon - monte pour la première fois en P1. La RAAL, de son côté, a intégré son équipe U23 non pas à la D2 ACFF mais bien à la D3 ACFF, avec pour objectif clair de grimper les échelons du football amateur.