"Étrange que la Belgique n'ait pas compris le règlement de la FIFA" : la fédération moquée pour l'échec d'un binational

Mile Svilar en impose dans le championnat italien. Mais cela ne lui vaut toujours pas la moindre sélection avec la Serbie.

Mile Svilar sort d'une nouvelle grande saison en Italie. Le gardien de la Roma reste sur 16 cleansheets en Serie A, un de moins qu'Alex Meret (Naples), le numéro un en la matière ces derniers mois. Il a cependant été meilleur gardien de Serie A. Le phénomène Belgo-serbe prend de l'ampleur mais reste malheureux en sélection.

Né à Anvers, formé à Anderlecht, international belge jusqu'en U21, le fils de Ratko Svilar a opté pour la sélection serbe en 2021. Mais il n'a disputé qu'une mi-temps en amical et n'a plus été appelé depuis quatre ans. En Serbie, la pression est forte sur le sélectionneur Dragan Stojkovic : les supporters et les journalistes veulent voir Svilar revenir, mais le sélectionneur ne déviera pas de sa ligne de conduite.

Quel gâchis !

"Ne vous attendez pas à ce que j'aille à Rome pour supplier quelqu'un. Ça n'arrivera pas. Je peux aller déjeuner ou prendre un expresso, mais… Ils ont fait une erreur dans les étapes. Bonne chance. On m'a dit qu'il voulait se consacrer au club, qu'il voulait se concentrer sur la défense de la Roma", a expliqué Stojkovic en conférence de presse, dans des propos relayés par le média 24 Sedam.

"Je lui ai donné l'opportunité de débuter avec la Serbie lorsqu'il était en équipe réserve de Benfica, n'est-ce pas ? C'est vrai. Je le considérais comme un jeune joueur avec du potentiel. À partir de ce jour, il a constamment reçu des appels. À la Roma, au début, il était remplaçant de Rui Patricio et malgré ça, je l'ai appelé", fulmine le sélectionneur.

Stojkovic n'a pas apprécié que Svilar décline, pensant pouvoir jouer pour les Diables Rouges (ce qui s'est avéré être impossible) : "À un moment donné, il a décidé de franchir une nouvelle étape et a dit qu'on ne devait plus l'appeler, car il ne voulait plus être repris. Cela aurait été stupide d'aller contre son gré, j'ai accepté. Plus tard, il s'est avéré qu'il avait été appelé pour défendre les couleurs de la Belgique. C'est un peu étrange qu'ils n'aient pas vraiment compris le règlement de la FIFA, ils ne l'aient pas rencontré. Il ne peut jouer que pour la Serbie aujourd'hui".