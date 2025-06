"Je n'ai pas été recruté pour amener des followers" : les confidences d'Alexis André Jr. sur sa double activité !

Alexis André Jr. s'est livré à Walfoot.be en exclusivité sur son influence sur les réseaux sociaux, en parallèle de son activité de footballeur au RFC Liège. Comment gère-t-il ces deux professions ainsi que sa vie de couple devenue virale sur les réseaux sociaux ?

En plus d'être un footballeur, Alexis André Jr. est surtout connu pour son rôle de créateur de contenu sur les réseaux sociaux, mais aussi comme étant le grand gagnant de Secret Story en 2024. Précédemment, nous avions évoqué purement sa carrière footballistique (voir ici), mais nous allons désormais nous intéresser à sa popularité sur internet.

Le footballeur comptabilise pas moins de cinq millions d'abonnés sur TikTok et approche du million sur Instagram. La vidéo de l'annonce de sa signature à Liège a par exemple touché un peu plus de 1 000 000 de personnes sur le réseau social chinois (sur son compte secondaire). Sur ses comptes, du contenu est régulièrement publié : il partage sa vie avec sa compagne, réalise des vidéos originales sur différents sujets et met en avant sa carrière sportive.

"La téléréalité a été un défi, une expérience de vie qui fait partie du passé, même si cette émission m'a permis d’y rencontrer ma compagne," confie-t-il. "Et pour ce qui est des réseaux sociaux, cela n'empêche pas de jouer au foot, loin de là ! Les influenceurs les plus suivis du monde sont d'ailleurs des joueurs de foot…"

🚨 ALERTE SPOILER 🚨



Un grand bravo à Alexis pour cette aventure exceptionnelle, ainsi qu’à tous les habitants qui ont rendu cette saison inoubliable 🫶♥️#secretstory pic.twitter.com/N3opkuizCL — TF1 (@TF1) June 19, 2024

Le football, la priorité

"Cela fait 6 années que je gagne ma vie en jouant au football, le foot a toujours été ma priorité. Par ailleurs, beaucoup de joueurs ont une activité professionnelle sur le côté, pour faire face à l’avenir ! Mais on ne les décrit pas au travers de cette activité, on les décrit comme joueurs." Le football est sa priorité. "Ce qui me motive à rester concentré sur le foot ? Je n’ai pas besoin d’une motivation pour rester concentré sur le football : c’est le fait d’être footballeur qui me motive à rester concentré, et ce depuis aussi loin que remontent mes souvenirs !"

En plus de passer un cap dans sa carrière de footballeur, ce transfert a également permis à Alexis André Jr. de se rapprocher de sa compagne, Zoé Brunet. Cette dernière est notamment connue pour avoir été élue première dauphine au concours Miss Belgique en janvier 2018 et elle est également animatrice pour le média SPIT de la RTBF. "Nous sommes très amoureux et je voulais jouer en Belgique pour me rapprocher d’elle, ce qui nous permettra d’emménager ensemble. Nous nous soutenons mutuellement dans nos projets."

Je n’ai pas été recruté pour amener des followers

Alexis André Jr. précise qu'il n'a pas été recruté grâce à son influence sur les réseaux sociaux, c'est son niveau de jeu qui a attiré le Matricule 4 : "La priorité des priorités, c’est l’aspect sportif. Vous savez, quand le coach Englebert m’a pris en test et que lui et le coach des gardiens ont conclu que ce test était réussi, ils avaient vu mes vidéos (…). Je n’ai pas été recruté pour amener des followers dont ils ignoraient tout, mais pour jouer au foot. C’était très important pour moi !"

L'Alsacien partagera divers contenus sur son compte Instagram : "Pour ce qui est du contenu sur les réseaux, oui j’espère pouvoir partager avec mes followers du contenu positif et sportif, leur faire découvrir ce club historique et ses supporters, mais toujours avec l’aval des responsables du club et sans que cela puisse avoir le moindre impact négatif sur le sportif."