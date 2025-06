Signe que Senne Lammens pourrait partir ? L'Antwerp se serait trouvé un nouveau gardien de but

Senne Lammens fait à nouveau partie de la sélection de Rudi Garcia, et sa carrière pourrait bien décoller. L'Antwerp s'y prépare.

Senne Lammens pourrait bien quitter l'Antwerp cet été. Le jeune Belge a réalisé une excellente saison, ce qui n'a pas échappé aux clubs étrangers, dont certains de premier plan.

L'absence de compétition européenne implique que certains joueurs pourraient bel et bien quitter le Bosuil. Il faudra donc envisager des transferts entrants, et un nouveau gardien de but pourrait débarquer à Anvers.

Bonne affaire pour l'Antwerp

Ainsi, si Senne Lammens s'en va, un nouveau n° 1 arrivera. Et s'il reste, ils ont déjà une doublure en vue. Marc Overmars ferait également une bonne affaire.

🇧🇪 Le gardien de but de 22 ans du FC Tokyo, Taishi Brandon Nozawa, devrait rejoindre Antwerp en Jupiler Pro League pour un montant légèrement inférieur à 1 million d'euros.



International jeunesse japonais, Nozawa a fait ses débuts au FC Tokyo en 2021.



🗞️ @sponichisoccer via @kazubaggio pic.twitter.com/h0qTGy5KAD — Japanese Football (@JapaneseFbl) 3 juin 2025

Taishi Brandon Nozawa (22 ans) pourrait bien être le nouveau gardien de but du Great Old. Il devrait arriver du Japon et se rendre en Europe sous peu pour passer ses examens médicaux. Brandon Nozawa arrive du FC Tokyo, où il a été formé, et a fait toute sa carrière au Japon.

Le gardien du FC Tokyo ne devrait coûter qu'un million d'euros à Antwerp. Cela semble être une bonne affaire pour le jeune international japonais, qui n'a que 22 ans mais a disputé les Jeux Olympiques avec sa sélection l'année passée.