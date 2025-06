Sans faire de bruit, un ex-Zèbre est proche de décrocher son transfert au top italien !

Depuis 2023, Jackson Tchatchoua fait son trou en Serie A. L'ancien latéral du Sporting Charleroi pourrait même décrocher un prestigieux transfert chez le finaliste de la dernière Ligue des Champions !

En 2023, le Sporting Charleroi envoie Jackson Tchatchoua en prêt au Hellas Vérone, sans que les supporters du club s'en émeuvent vraiment. Le jeune belge n'avait pas vraiment crevé l'écran au Mambourg malgré des qualités évidentes, disputant 64 matchs pour 2 buts et 5 passes décisives.

Son prêt est cependant assez convaincant pour que le Hellas achète Tchatchoua l'été dernier pour 3 millions d'euros. Et cette saison, l'ex-Zèbre a impressionné l'Italie, disputant 36 matchs pour 2 buts et 3 passes décisives depuis son poste d'arrière droit.

À 23 ans, Jackson Tchatchoua pourrait en être récompensé par un transfert en direction du top italien. Selon Africa Foot, le Hellas Vérone aurait ainsi trouvé un accord avec l'Inter Milan concernant un transfert de l'ancien Carolo, désormais estimé à 8 millions d'euros.

Le Hellas serait gourmand et demanderait environ 15 millions d'euros pour son latéral, qui a été désigné joueur le plus rapide du championnat italien. L'Inter Milan se préparerait à perdre Denzel Dumfries et aurait fait de Tchatchoua son successeur tout désigné.

On ignore si le Sporting Charleroi avait inclus un pourcentage à la revente lors du transfert de Jackson Tchatchoua l'été dernier. Du côté de la sélection, par contre, la Belgique pourrait avoir des regrets, car le natif d'Ixelles a opté pour le Cameroun l'année passée, sous l'impulsion de Marc Brys, et compte déà 10 caps...