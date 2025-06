Lucas Stassin et deux autres talents belges nominés pour une récompense prestigieuse en France

Lucas Stassin pourrait bien être récompensé pour sa belle saison avec l'ASSE. Lui et deux autres joueurs belges sont nominés au titre d'Espoir de l'année en France.

La Ligue 1 a dévoilé les nominés pour le trophée de "Pépite de la saison", qui désigne le meilleur jeune joueur de la saison écoulée dans le championnat français. Et, chose rare, trois joueurs belges figurent dans la shortlist.

Lucas Stassin, auteur de 12 buts et 4 assists avec Saint-Etienne (relégué) pour sa première saison en Ligue 1, est bien sûr nominé et fait même partie des favoris pour le trophée. À ses côtés, on retrouve également Matias Fernandez-Pardo.

L'ancien gantois, arrivé lui aussi en France l'été dernier, est bien monté en puissance avec le LOSC et a fini la saison avec 4 buts et 2 passes décisives en 22 matchs. Enfin, Malick Fofana, présent avec les Diables Rouges cette semaine, a impressionné avec Lyon.

L'ailier de l'OL a inscrit 5 buts et donné 4 passes décisives, s'imposant comme l'un des meilleurs supersubs de France. Il pourrait lui aussi remporter ce trophée, que Eden Hazard avait notamment remporté à l'époque de ses débuts.

Djaoui Cissé (Rennes) et André Santos (Strasbourg) sont les deux autres nominés pour le trophée. Mais les chances de voir un Belge le soulever sont réelles !