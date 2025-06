"J'ai reçu un message sur Facebook..." : Teddy Teuma révèle comment il a su qu'il avait des origines maltaises !

Teddy Teuma est un joueur international maltais depuis 2020. Pourtant, le natif de Toulon ne connaissait quasiment pas ce pays auparavant. L'ancien joueur de l'Union Saint-Gilloise s'est confié sur son choix de jouer pour l'équipe nationale de Malte.

Le joueur du Stade de Reims révèle que tout a démarré par un message Facebook dans le documentaire Adopte un joueur créé par L'Équipe. "'Salut Teddy, est-ce que tu aimerais jouer pour Malte ?' Je ne parlais pas du tout anglais, je fais un Google Traduction... Moi, je ne voulais pas jouer dans le Championnat maltais, je n'ai même pas répondu."

Ce qui est dingue, c'est que le joueur ne savait pas qu'il avait des liens familiaux avec Malte. C'est le président de la Fédération, Bjorn Vassallo, qui l'en a informé : "Il m'a alors certifié que 'Teuma' venait de Malte, que j'avais des arrière-grands-parents originaires de ce pays et qu'il fallait que je me renseigne auprès de mes grands-parents."

"Mon grand-père, c'était un beau parleur, je lui aurais demandé si j'étais Tunisien, il m'aurait dit oui. J'ai donc dit non," confie-t-il. Vassallo est cependant revenu à la charge : "Quand on est revenu avec un arbre généalogique, il nous a crus et forcément, il a été surpris et excité par l'idée."

C'est donc comme cela que le joueur franco-maltais a entamé sa carrière internationale. Avec son équipe nationale, le joueur de 31 ans a déjà disputé un total de 43 matchs et a inscrit trois buts.

Lors de la trêve de ce mois de juin, Malte affrontera la Lituanie et les Pays-Bas. Avec toujours aucune victoire au compteur après deux matchs de qualification au Mondial 2026, les hommes d'Emilio De Leo tenteront de prendre des points, tâche qui s'annonce extrêmement compliquée pour l'équipe classée 169e au ranking FIFA. Malgré son écartement du Stade de Reims, Teddy Teuma figure bien dans le groupe.