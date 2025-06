🎥 OFFICIEL : l'Union Saint-Gilloise prolonge un jeune talent en vue de la saison prochaine !

Cristian Makate a prolongé son aventure à l'Union Saint-Gilloise pour quatre saisons. L'Équatoguinéen quitte officiellement l'équipe U23 pour rejoindre le noyau professionnel.

Cette saison, avec la deuxième équipe du club bruxellois, l'avant-centre a été le meilleur buteur de l'effectif. En 28 matchs, il a marqué 20 buts en D1 ACFF.

"Après une saison plus que convaincante avec nos U23, l'international équato-guinéen se sent prêt à relever le défi de la Jupiler Pro League. Cette saison, il a même été sélectionné dans l’équipe type de l'année de la D1ACFF 2024-2025," précise l'Union Saint-Gilloise.

Le joueur de 22 ans a déjà eu l'opportunité de jouer avec l'équipe première. C'était lors d'un match de Coupe de Belgique le 30 octobre 2024. Les Bruxellois affrontaient Eupen et s'étaient imposés sur le score de 0-3. Le jeune talent était monté au jeu à la 60e minute. Cette rencontre marquait notamment aussi le retour de Loïc Lapoussin, qui avait été écarté.

"Je suis très heureux de rejoindre l'équipe première de l'Union. Je ne peux pas attendre de marquer au Marien. On se voit bientôt," explique le jeune buteur dans la vidéo d'annonce officielle.

Dreamchaser. 🏹



Cristian Makate joins Union’s first team until 2029. We can’t wait to see you at the Marien! 💪 pic.twitter.com/TkVxMMOnxJ