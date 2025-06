Il n'y a pas que Witsel : le Standard sur la piste d'un ancien Diable Rouge...passé par Anderlecht

Les grandes manoeuvres ont bel et bien commencé au Standard. Si le dossier Witsel est mis en attente par la Coupe du Monde des clubs, le club se penche désormais sur la piste d'un nouveau gardien.

Au Standard, outre le sort d'Ivan Leko, l'autre nom sur toutes les lèvres est celui d'Axel Witsel. Le milieu de terrain est proche d'un retour mais veut disputer la Coupe du Monde des clubs avec l'Atletico Madrid, ce qui retarde l'opération.

Entre-temps, le Matricule 16 est également associé à un autre ancien Diable Rouge. Selon L'Avenir, Thomas Kaminski aurait été proposé au club liégeois.

La galère en Angleterre

Rélégué en Championship avec Luton Town la saison dernière, le portier de 32 ans a connu l'enfer d'une deuxième descente consécutive et verrait donc d'un bon œil un transfert. Il devrait bien sûr consentir à une baisse de salaire pour parvenir à un accord avec le Standard.

Les Rouches examinent actuellement la faisabilité financière de l'opération. Dans les buts, Matthieu Epolo a bien prolongé son contrat de deux saisons mais pourrait tout de même partir pour contribuer à faire respirer les finances.

Révélé au Beerschot il y a plus de quinze ans, Thomas Kaminski est passé par Louvain, Anderlecht (où il se battait avec Davy Roef pour être la doublure de Silvio Proto), le FC Copenhague, Courtrai, La Gantoise, Blackburn, et enfin Luton. Le Belgo-polonais a été appelé pour la première fois chez les Diables Rouges...par Marc Wilmots en 2013. Il s'est assis 30 fois sur le banc belge et est même monté au jeu à une reprise, sous les ordres de Domenico Tedesco lors d'un amical en Irlande l'année dernière.