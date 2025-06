Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 03/06: Modric - Mmaee - David

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct !

Luka Modrić s'apprête à signer en Italie : un rêve sur le point de se réaliser pour l'international croate !

Luka Modrić n'a jamais été aussi proche de rejoindre l'AC Milan. Le Croate pourrait signer son contrat ce mercredi. (Lire la suite)

Un club de Ligue 1 fait de Promise David sa priorité offensive !

Promise David pourrait quitter l'Union Saint-Gilloise cet été. Le Paris FC en aurait fait sa priorité. (Lire la suite)

Bientôt la signature d'un nouvel avant-centre au Standard ? Un intérêt réel existe pour un ancien de la maison !

Et si Ryan Mmaee revenait au Standard de Liège ? Plus d'informations sont apparues ce mardi concernant ce possible transfert. (Lire la suite)