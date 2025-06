L'avenir d'Ivan Leko se précise, et le Standard s'y retrouve : les détails d'un départ tout proche !

Cela semble se confirmer : Ivan Leko ne sera plus l'entraîneur du Standard de Liège la saison prochaine. Le Croate devrait rejoindre un autre club de Pro League, et le Matricule 16 s'y retrouver pour l'occasion.

C'était LA grande question en fin de saison, d'autant plus après l'arrivée de Marc Wilmots : quid de l'avenir d'Ivan Leko ? Le Croate a réussi des miracles cette saison au vu des moyens mis à sa disposition mais on le sait, il a de l'ambition. Un projet plus stable et disposant de plus de moyens ne serait pas pour lui déplaire.

Du côté de la nouvelle direction sportive liégeoise, on avait tenu à tempérer immédiatement les rumeurs en demandant du respect pour le coach et le staff en place, niant les rumeurs de départ et l'arrivée rapide d'un homme "de Wilmots" - tout pointant évidemment vers Karel Geraerts, libre et qui a travaillé avec le directeur sportif du Standard à Schalke 04.

Le départ de Leko ne pose pas problème au Standard

Difficile d'être dupe, cependant : Leko paraissait promis à un départ. Le fait que La Gantoise, entre autres, se cherche un coach allait dans ce sens. Et cela se confirme désormais : Sacha Tavolieri annonce ce mercredi que c'est bien vers la Planet Group Arena qu'Ivan Leko, ancien coach à succès de Bruges, se dirige.

Des informations que nous sommes en mesure de confirmer. Ajoutons que pour que le deal se concrétise, La Gantoise devra racheter la dernière année de contrat du coach des Rouches, à l'image de ce qui avait pu se faire avec le départ de Ronny Deila pour Bruges à l'époque.

Le Standard, dont les finances ne sont pas royales, se retrouve donc pleinement dans ce deal et pourra aller de l'avant, peut-être en désignant bel et bien Karel Geraerts comme son nouvel entraîneur dans les jours à venir. Tout devrait se précipiter cette semaine, et côté Rouche, le départ de Leko se fera dans la sérénité.