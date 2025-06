Après les rumeurs, un Anderlechtois réagit clairement sur les réseaux : "Ce n'est que le début"

César Huerta a vécu six premiers mois mitigés au RSC Anderlecht. Mais alors que des rumeurs de départ fleurissent, il a posté un message semble-t-il assez clair sur les réseaux.

Nous vous le révélions récemment : la presse mexicaine assure que ces dernières semaines, l'entourage de César Huerta réfléchit à un transfert, 6 mois seulement après son arrivée en Belgique. Le manque de temps de jeu de "Chino", à un an de la Coupe du Monde 2026, inquiète le joueur et la fédération.

Mais alors qu'une offre considérable de Gérone aurait été refusée par Anderlecht (on parlerait de 8 millions d'euros), c'est Huerta lui-même qui a - peut-être involontairement - rassuré tous les supporters du club sur les réseaux sociaux.

Le Mexicain a en effet posté un message via Instagram, sous-entendant clairement qu'il resterait au Lotto Park. "Ma première saison en Belgique se termine, pleine d'apprentissage, d'expérience et de moments de uniques", se réjouit "Chino" Huerta.

"Et ce n'est que le début. On se voit bientôt, Mauves", conclut-il. Bien sûr, un tel message n'engage à rien, mais son timing n'est peut-être pas anodin alors que la presse, au Mexique, scrute les faits et gestes de l'un de ses rares ressortissants européens.

César Huerta avait rejoint Anderlecht l'hiver dernier en provenances des Pumas UNAM. Depuis, il a disputé 21 matchs, inscrit 3 buts et 3 passes décisives ; il devra passer un palier la saison prochaine pour convaincre Besnik Hasi d'en faire un titulaire important.