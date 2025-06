Bientôt la signature d'un nouvel avant-centre au Standard ? Un intérêt réel existe pour un ancien de la maison !

Et si Ryan Mmaee revenait au Standard de Liège ? Plus d'informations sont apparues ce mardi concernant ce possible transfert.

Ce lundi, une rumeur concernant un intérêt du Standard de Liège pour Ryan Mmaee est née. TeamTALK écrivait que le Matricule 16 l'avait inscrit dans ses petits papiers. Ce mardi, le journaliste belge Sacha Tavolieri confirme l'information tout en donnant plus de précisions. Ce dernier précise que les dirigeants liégeois ont pris contact avec l'entourage du Belgo-Marocain. Cette discussion aurait abouti puisque c'est ainsi qu'est né l'intérêt réel de la part du camp liégeois. Mmaee est actuellement sous contrat avec son équipe actuelle, Stoke City, jusqu'au 30 juin 2026. Estimé à 1,4 million d'euros, la concurrence risque cependant d'être rude pour le joueur de 27 ans. L'attaquant a déjà joué pour le Standard. Il n'a fait que deux saisons effectives puisqu'il a été prêté au SK Beveren lors de la saison 2017-2018 et dans un club danois, le AGF Aarhus, lors de l'exercice 2018-2019. Le natif de Grammont a également été formé en partie en Bord de Meuse. De 2013 à 2015, il jouait avec les équipes de jeunes avant de signer un contrat professionnel. Dans le noyau A, il n'a pris part qu'à 13 rencontres sous les couleurs liégeoises.