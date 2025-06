Comment une relégation inattendue aux Pays-Bas entraîne de grandes conséquences pour un joueur de nationalité belge ?

Sensations dans les play-offs néerlandais pour la promotion en Eredivisie. Le septième de la Keukenkampioen Divisie a réussi à obtenir la promotion contre Willem II. Et cela a aussi des conséquences pour un joueur dans notre pays.

Telstar a décroché son ticket pour l'Eredivisie. Le club a terminé cette saison seulement à la septième place de la deuxième division, mais a remporté trois manches de barrages pour enfin obtenir la promotion.

La dernière saison de Telstar en Eredivisie remonte à 1977-1978. À l'époque, le club avait terminé dix-huitièmes et derniers. Depuis, l'équipe n'a jamais terminé au-dessus de la quatrième place en deuxième division, et plusieurs fois, la relégation a été plus proche que la promotion.

Le meilleur buteur de tous les temps de l’équipe est Glynor Plet, que l'on connaît encore de ses passages à Zulte Waregem et au KRC Genk. Il a vécu deux passages impressionnants à Telstar. Cette saison, Ronald Koeman Junior a notamment joué comme gardien de but pour les Witte Leeuwen.

Pour Dicky Sintenie – Tante Dicky pour tous ceux qui connaissent Telstar – c'est un moment inoubliable. La bénévole de 87 ans vit enfin, après 47 ans, une promotion en Eredivisie.

Elle accueille les joueurs au club et prépare notamment les sandwichs. Après la promotion, elle était émotive, car les joueurs lui ont dit qu'ils l'avaient fait pour elle, afin qu'à son âge, elle puisse encore goûter au football de l'Eredivisie avec son club préféré.

L'orgueil précède la chute

Là où il y a des gagnants, il y a bien sûr aussi des perdants. Et cette fois, le grand perdant est Willem II de Tilburg. L'équipe vient d'être relégué après une année en Eredivisie. Pendant longtemps, l'équipe s'est trouvé dans une position pour se maintenir, mais ces derniers mois, tout a basculé.

Depuis janvier 2025, les joueurs n'ont récolté que quatre points, ce qui les a fait plonger à la seizième place du classement et les a contraints à jouer les barrages. Contre Dordrecht, ça s'est encore bien passé, mais contre Telstar, ce ne fut plus le cas.

Ainsi, c'est déjà la fin pour Willem II, qui sera à nouveau l'un des favoris de la Keukenkampioen Divisie la saison prochaine. Reste la question : avec qui vont-ils tout faire ?

La relégation a également des conséquences sur le marché des transferts. Et cela concerne aussi un joueur de la compétition belge. En février, le club avait annoncé l'arrivée de Maxim Kireev, un milieu de terrain biélorusse de 20 ans en provenance du Lierse.

Cependant, en raison d'une clause dans le nouveau contrat de Kireev, l'accord n'a pas pu se concrétiser. Kireev doit donc à présent chercher un autre club et l'aventure dans un nouveau pays ne se profile pas pour le métronome du milieu de terrain.

Vers Zulte Waregem ?

Le produit de la jeunesse d'Anderlecht, qui possède également la nationalité belge, peut donc chercher un nouveau défi. Sven Vandenbroeck a été le découvreur de Kireev au Lierse et aimerait l'emmener à Zulte Waregem.

Kireev a déjà indiqué qu'il connaissait bien l'entraîneur et n'est pas fermé à un transfert vers l'Essevee. Jonathan Kindermans du Lierse a évoqué dans la Gazet van Antwerpen un intérêt croissant : "Il y a beaucoup d'intérêt pour Maxim. C'est logique. Les conditions sont connues."

"Pour te donner une idée : dix minutes après que la relégation de Willem II soit devenue un fait, j'avais déjà cinq ou six équipes au téléphone pour s'informer de sa situation. La balle est maintenant dans le camp du joueur et de son entourage. Pour nous, il n'y a pas d'urgence. Si nécessaire, Kireev rejoindra l'équipe le mercredi 18 juin."

Depuis son "transfert", Kireev n'a plus été sélectionné par Lierse, mais en dix-sept matchs, il a fait forte impression avec trois buts et cinq passes décisives. La Jupiler Pro League se profile-t-elle désormais ?