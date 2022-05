Hein Vanhaezebrouck : "Pour l'année prochaine ? Trois équipes sont au-dessus du lot"

Ce n'est pas sans ambitions qu'Hein Vanhaezebrouck a prolongé son contrat à La Gantoise. L'entraîneur Buffalo sait cependant que se mêler à la course au titre sera extrêmement compliqué.

Dans le courant de l'année 2020, Ivan De Witte et Michel Louwagie ont déclaré de manière très ambitieuse que La Gantoise allait prochainement se battre pour le titre de champion de Belgique. Si les Gantois viennent de remporter la Coupe de Belgique au nez et à la barbe d'Anderlecht, la marche semble encore un petit peu grande pour rivaliser durant presque dix mois. Dans Het Nieuwsblad, Hein Vanhaezebrouck, qui vient de prolonger son contrat en Flandre-Orientale, estime que trois clubs seront très difficiles à déloger la saison prochaine. "Le Club de Bruges est au-dessus de tout le monde, personne ne peut dire le contraire. Viennent ensuite Genk et l'Antwerp, qui ont beaucoup de ressources financières. En dessous, je mettrais La Gantoise et Anderlecht qui n'ont pas autant d'argent. D'accord, nous n'avons pas de dettes. Mais nous ne pouvons pas dépenser tout ce que nous générons. Ensuite, il pourrait y avoir des surprises comme l'Union. OHL a des ressources et pourrait jouer les troubles-fêtes."