Le PSG propose un salaire XXL à Zinedine Zidane !

Zizou prendra-t-il la place de Pochettino?

Alors que Mauricio Pochettino n'est toujours pas certain de rester sur le banc du Paris Saint-Germain cet été, un nom revient inlassablement depuis des mois pour le remplacer : celui de Zinedine Zidane. Libre depuis son départ du Real Madrid l’année dernière, le Français est régulièrement associé au PSG. Ce n’est un secret pour personne, les Qataris rêvent d’attirer l’ancien numéro 10 des Bleus. Et si plusieurs sources ont évoqué un refus de "ZZ" ces dernières semaines, les dirigeants parisiens ne semblent pas résignés.

En effet, Mundo Deportivo affirme que le président du club parisien Nasser Al-Khelaïfi a rencontré Zidane ce lundi. Le dirigeant aurait profité de la présence de "Zizou" dans la capitale, où il était venu voir la finale de la Ligue des Champions entre le Real et Liverpool (1-0) au Stade de France, pour approcher le technicien et lui faire une proposition en or : un salaire annuel de 25 millions d’euros net !

Les deux hommes auraient convenu de se revoir pour discuter, assure le journal catalan. Ce qui laisse la porte ouverte à une arrivée de Zidane à Paris alors que plusieurs sources en France assurent qu'il n’a toujours qu’une idée en tête : attendre la Coupe du monde 2022 pour voir s'il a une chance de prendre la succession de l'actuel sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps.